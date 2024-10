Calcio serie C – La Juve Stabia non sa più vincere. La classifica dopo il posticipo

A sei giornate dalla conclusione giochi apertissimi in testa ed in zona play off

Momento di grande difficoltà per una Juve Stabia che fino a qualche settimana addietro sembrava non conoscere ostacoli nel proprio cammino. Dopo la sconfitta, la prima della stagione subita contro il Catania, viene fermata in casa a tempo quasi scaduto dal Rieti (1-1 il risultato finale) e così non riesce ad approfittare del turno di riposo del Trapani. In virtù di questo pareggio, la nuova classifica:

CLASSIFICA

Juve Stabia 64

Trapani 61

Catania 57

Catanzaro 54

Potenza 46

V. Francavilla 42

Viterbese 41

Monopoli 41

Vibonese 41

Casertana 41

Cavese 40

Sicula Leonzio 39

Rende 37

Reggina 36

Siracusa 29

Rieti 29

Bisceglie 28

Paganese 13