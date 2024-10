La U.S. Palmese 1912 comunica l’interruzione consensuale del rapporto di collaborazione con il direttore sportivo Salvatore Castorina.

Si ringrazia il direttore per il lavoro svolto e l’impegno profuso in questo breve ma intenso lasso di tempo con la nostra società.

Auguriamo le migliori fortune e soddisfazioni a livello professionale e personale.