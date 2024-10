Calcio – La Villese a Bergamo fa visita all’Atalanta

Una stagione partita nel migliore dei modi, una società che sta dimostrando che grazie a impegno, professionalità e programmazione si possono ottenere grandi risultati. Questa è la Villese società che rappresenta la città di Villa San Giovanni, una società rinnovata che soprattutto nel settore giovanile mostra di avere veramente una marcia in più, divenendo una realtà più unica che rara alle nostre latitudini.

Al ritorno da una tre giorni in trasferta a Bergamo è grande la soddisfazione del Presidente Postorino:

” i ragazzi hanno vissuto un’esperienza indimenticabile, non capita tutti i giorni di avere la possibilità di allenarsi in uno dei migliori centri sportivi d’Europa e confrontarsi con i ragazzini di una squadra come l’Atalanta. I ragazzi sono stati guidati in due sessioni di allenamento da ben 10 mister appartenenti alla società bergamasca, un lavoro duro ma che i nostri atleti hanno affrontato con il piglio giusto dando tutto ciò che potevano, hanno poi concluso questa entusiasmante esperienza confrontandosi con i loro pari età dimostrando tutto il loro valore e mettendo in mostra tutte le loro qualità sotto l’occhio vigile del responsabile scouting Luca Silvani destando un’ottima impressione.

È stata un’occasione di crescita e di formazione anche per i nostri istruttori che hanno partecipato ad un aggiornamento tecnico con lo staff di Stefano Bonaccorso uno dei migliori allenatori di giovani calciatori d’Italia e responsabile attività di base Atalanta. Tutto questo è stato possibile grazie al rapporto di collaborazione nato a giugno con l’affiliazione alla Dea della Villese che rappresenta la società bergamasca in esclusiva in tutta la provincia di Reggio, questo è stato uno degli incontri previsti con i nostri ragazzi che segue le visite dell’Atalanta di settembre e novembre proprio a Villa, un rapporto di vicinanza continua che rende il nostro lavoro entusiasmante.

Il boom d’iscrizioni di quest’anno è il segno tangibile dell’ottimo lavoro che tutto lo staff tecnico sta svolgendo e aver ottenuto la gestione esclusiva dello stadio Santoro è il segno tangibile che ci troviamo in un percorso di crescita sportivo e societario veramente importante”.

Un grande ringraziamento va sicuramente alla società bergamasca che ci ha accolto facendoci sentire a casa, allo staff tecnico che ha curato tutte le sessioni con grande meticolosità, al responsabile delle accademie Atalanta Loris Margotto ed a Stefano Bonaccorso che come al solito hanno reso questa visita a Zingonia semplicemente perfetta.