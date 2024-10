Calcio – La Viterbese due volte in campo, due volte battuta. Camilli esonera l’allenatore

Verrà ricordata a lungo la vicenda della Viterbese. Per volontà e richiesta del suo presidente Camilli, la squadra per molto tempo non è scesa in campo, scelta motivata dalla collocazione nel girone C della serie C , non condivisa dalla proprietà. Dopo l’interminabile tira e molla e soprattutto dopo nove giornate di campionato e le battaglie perse in tutte le sedi, il ritorno al calcio giocato con risultati negativi, entrami in casa contro Rieti e Sicula Leonzio, che hanno determinato l’immediato ribaltone in panchina. Il cambio avvenuto e annunciato dalla società attraverso un comunicato:

“La A.S. Viterbese Castrense comunica l’esonero del mister Giovanni Lopez e del suo allenatore in seconda Antonio Niccolai. A mister Lopez e al suo secondo vanno il ringraziamento per il lavoro svolto e i migliori auguri per il futuro.

La società comunica, inoltre, di aver affidato la guida tecnica della prima squadra all’allenatore Stefano Sottili. Domattina il tecnico di Figline Valdarno condurrà il primo allenamento. Al mister della Viterbese vanno i migliori auguri di buon lavoro”.