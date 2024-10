Calcio: in contrapposizione la Lega ed i presidenti. Le dichiarazioni di Caiata

Da una parte FIGC e Lega Pro che intendono, qualora vi fossero spiragli, completare la stagione per evitare ricorsi e contro ricorsi in caso di decisioni che si andranno a prendere dopo un ipotetico annullamento, dall’altra i presidenti che invece chiedono il blocco della stagione, così come ha dichiarato qualche attimo fa a tuttoC.com il massimo dirigente del Potenza Salvatore Caiata:

“Tutti i presidenti hanno preso una netta posizione, rilevando l’impossibilità di tornare a giocare. Gli stessi si sono schierati duramente contro l’Aic che nelle parole del suo massimo rappresentante aveva rifiutato la cassa integrazione per i calciatori. – continua Caiata – Taglio stipendi? Offriremo un mese di stipendio ai calciatori se non si gioca più, due mesi invece se si dovesse tornare a giocare“.