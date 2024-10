Lega Pro: questi i temi trattati ed una ipotesi già scartata

Foto: Jonathan Moscrop - LaPresse23 04 2011 Torino ( Italia )Sport CalcioJuventus vs Catania - Campionato TIM Serie A 2010 2011 - Stadio Olimpico di TorinoNella foto: Pietro Lo MonacoPhoto: Jonathan Moscrop - LaPresse23 04 2011 Turin ( Italy )Sport SoccerJuventus Football Club versus Calcio Catania - Italian Serie A Soccer League 2010 2011 - Stadio Olimpico TurinIn the Photo: Pietro Lo Monaco

Secondo quanto riportato da TuttoC.com, questi sarebbero i temi trattati nel corso dell’assemblea di Lega Pro nella giornata di oggi: “Niente blocco dei campionati. Ma con la minaccia di non iscriversi se i calciatori non verranno incontro ai rispettivi club. Questi i temi caldi dell’assemblea delle squadre di Serie C, iniziata nella tarda mattinata, e attualmente in corso in maniera telematica. I club di terza serie sono uniti nel chiedere al presidente Ghirelli di trovare un accordo con l’Assocalciatori, con qualche presidente pronto a non iscrivere la squadra al prossimo campionato se i giocatori non si decurteranno parte degli ingaggi. Le modalità dovrà trovarle il presidente Ghirelli insieme al collega dell’AIC Tommasi. Il tutto in attesa degli aiuti statali, soprattutto per i redditi minimi.

