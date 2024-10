Calcio: Lillo Foti elogia i presidenti Noto del Catanzaro e Guarascio del Cosenza

C’è spazio all’interno dell’intervista rilasciata dall’ex presidente della Reggina Lillo Foti, anche per il settore giovanile di allora: “Si, c’era anche un’ottima classe dirigente come Bigon, Calveri, Giacchetta giusto per citarne alcuni, li abbiamo formati noi. Per non parlare poi di calciatori importanti cresciuti e valorizzati come per esempio Cozza, Belardi, Cirillo, Perrotta, Orlando, Di Lorenzo e tanti altri…“.

I presidenti Noto e Guarascio

“Alla famiglia Noto faccio i complimenti, gioisco di questo gran girone di andata e di questo bell’inizio del nuovo anno. Come sempre dimostrano la loro serietà. Al Cosenza auguro di raggiungere i propri obiettivi e apprezzo la caparbietà e la determinazione del presidente Guarascio. Infine agli amici Vrenna di Crotone, dopo i gloriosi anni vissuti, non posso che augurare un veloce ritorno in serie B“.