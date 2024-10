Calcio – Ludos Ravagnese Calcio, sei in un solo colpo

La Ludos Ravagnese Calcio comunica l’arrivo di sei giovani calciatori che vanno a completare un ricco parco under sul quale mister Aquilino potrà contare per definire la rosa della prima squadra. La società del presidente Cilione dà il benvenuto al portiere Giuseppe Imbalzano (classe 2003, ex Bocale e Reggina), all’esterno destro Bruno Caridi (classe 2002, ex Gallinese e Bocale), all’esterno sinistro Danilo Carisì (classe 2002, ex Aurora Reggio), al centrocampista Giuseppe Battaglia (classe 2000, ex ReggioMediterranea), agli attaccanti Demetrio Morello (classe 2002, ex Bocale) e Giuseppe Zema (classe 2000, ex ReggioMediterranea).