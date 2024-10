Calcio – Per la Ludos è solo pari nello scontro diretto

Sfuma un'altra opportunità per la Ludos. Adesso si fa dura

Doveva essere la grande opportunità da sfruttare. Ed invece per la Ludos, nello scontro diretto casalingo contro il San Gaetano è arrivato solo un pareggio. Che ai fini della classifica serve davvero a poco, visto lo stacco ancora esistente tra la zona retrocessione e quella salvezza. Sono stati addirittura gli ospiti a passare per primi in vantaggio con una rete di Azzarà. Immediata la reazione dei padroni di casa che trovano il pareggio grazie ad una perfetta esecuzione su calcio piazzato di Cutrupi.

Marino spinge i suoi, ma le diverse occasioni create non producono reti e nel finale è il San Gaetano a tentare gli ultimi assalti, con la retroguardia della Ludos che questa volta non si è fatta sorprendere. Impegno proibitivo il prossimo, vista la temibile trasferta sul campo della vicecapolista Pro Pellaro.