Calcio – Ludos, persa una grande opportunità, anche se a testa alta

Sta per finire dopo una sola stagione, l'esperienza in prima categoria per la Ludos

Era l’ultima opportunità? Probabilmente e la Ludos esce battuta di misura anche dal campo del Palizzi e dice quasi addio alla possibilità di poter disputare i play out. Sono sedici i punti di differenza tra le due squadre a quattro giornate dalla conclusione. Ha battagliato per tutto l’incontro ed anche dopo lo svantaggio, rete di Camarà, ha cercato con determinazione e tanta grinta di riportarsi almeno in parità, senza però riuscire ad ottenere nulla. Una stagione vissuta con tante difficoltà quella della Ludos ma che probabilmente servirà come esperienza per il futuro, per una società che si era affacciata a questo campionato, accompagnata da tanto entusiasmo.

I risultati della giornata e la classifica:

Bovese-Deliese 0-0

Fortitudo – Bianco 1-2

Palizzi – Ludos 1-0

Real – San Roberto 1-3

Rosarno – Ravagnese 1-0

San Gaetano – Pro Pellaro 0-2

San Giorgio – San Michel 4-1

Scillese – Borgo Grecanico 3-0

CLASSIFICA

Ravagnese 62

Pro Pellaro, Rosarno 53

San Giorgio 50

Bovese 46

Deliese 45

San Roberto 38

San Michel 37

Scillese 34

Fortitudo 33

Borgo Grecanico 32

Palizzi 29

Bianco 26

San Gaetano 25

Ludos 13

Real 6