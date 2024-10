Calcio – La Ludos Ravagnese apre la nuova stagione

Il via alla preparazione con l'elenco di tutti i giocatori in organico

Si parte ! Prende il via oggi la preparazione atletica della Ludos Ravagnese Calcio che si appresta a vivere una stagione sportiva tanto impegnativa quanto stimolante. Staff tecnico al completo a cominciare dal mister Giuseppe Aquilino che si avvarrà della collaborazione dell’allenatore in seconda Danilo Polito, del preparatore atletico Natale Cogliandro, del preparatore dei portieri Fabio Placanica, dei collaboratori dell’area tecnica Antonio Loi e Dario Fiumanò e del match analyst Corrado Felini. Il tecnico Aquilino ha diramato la seguente lista dei calciatori convocati che, dopo un primo raduno con la società, alle ore 17:30 cominceranno a sudare in vista dei primi impegni ufficiali.

Portieri: Anishchenko (1994), Imbalzano (2003), Romeo (1988);

Difensori: Altunkeser (2000), Caridi (2002), Carisì (2002), Caroleo (2001), Cutrupi (1987), Cuzzola G. (1998), Facchineri (2000), Fava (1998), Malara (2000), Minniti (1998), Morabito (2001), Pecora (2001), Pirrello (1984), Polito (1997), Scilipoti (1994);

Centrocampisti: Assumma (1994), Battaglia (2000), Bossi (1997), Chilà (1994), Cuzzola D. (2002), D’Elia (2002), De Stefano (1989), Gullì (1992), Minniti (1990), Pangallo (1992), Paviglianiti (1992);

Attaccanti: Bordonaro (2002), Cannizzaro (2001), Marino (1994), Morello (2002), Popadic (2000), Torino (2000), Ventura (1996), Vigoroso (1997), Zema (2000).