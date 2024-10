Calcio – Altro colpo in entrata per la Ludos Ravagnese. Arriva Puntoriere

L’ASD Ludos Ravagnese Calcio comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giulio Puntoriere.

Centrocampista offensivo, classe 1995, Puntoriere arriva a titolo definitivo dal Verbania con cui ha disputato il campionato di Eccellenza piemontese e rappresenta un eccezionale colpo di mercato messo a segno dal trio Verduci-Criaco-Malavenda che mette a disposizione di mister Aquilino un calciatore di grande spessore sia per l’elevato tasso tecnico sia per la grande esperienza maturata nei campionati di Eccellenza (disputati con Vibonese e appunto Verbania) e soprattutto serie D con le maglie di Hinterreggio (2013/2014), Vibonese (2015/2016), Due Torri (2016/2017 fino a dicembre), Sersale (2016/2017 da gennaio) e Palmese (2017/2018).

La società del presidente Cilione e del vicepresidente Surace dà il benvenuto a Giulio e ringrazia la società dell’ASDC Verbania per il felice esito della trattativa.