Calcio – Ludos, il resoconto delle squadre giovanili

Con il campionato di prima categoria in pausa per le feste Pasquali, si riprenderà la prima domenica di maggio, la nostra attenzione ritorna sull’attività giovanile dei neroarancio. Bene gli allievi under 17 provinciali che nonostante la sconfitta per tre reti a zero contro il Reggio 2000 si vedono primi del campionato avendo battuto, lunedì, per due reti ad una la seconda in classifica il Mamerto Onlus di Oppido Mamertina a segno Calabrò e Albanese.

Sempre lunedì si è infatti conclusa la doppia sfida contro il Circolo Crucitti che ha visto scendere in campo la squadra B mentre giovedì 11 aveva giocato la squadra. I nostri kids hanno vinto entrambe le gare riuscendo ad aggiudicarsi il primato provvisorio del campionato ASC primavera. Nella prima gara terminata con il punteggio di 4 reti ad 1 sono andati a segno Beatrice Iiriti doppietta per lei e reti di Simone Malaspina e Pasquale D’amico, nella seconda vinta per 3 a 1 ancora doppietta per la goleador Iiriti e sigillo di Lorenzo Laganà.

Grande soddisfazione per lo staff tecnico che schierato in campo tra i titolari Titanu Luca (2012) e Pasquale D’amico (2013) considerando che il limite di età per i primi calci è 2010. Grande merito al duo che si occupa dei piccoli angeli vale a dire Malavenda Giuseppe e Vinci Daniele. A prescindere dal risultato Un ringraziamento particolare ai responsabili del Circolo Crucitti per la ormai consueta ospitalità che ci è stata riservata e che ha permesso a bimbi e genitori di passare due bei pomeriggi di aggregazione ed allegria.