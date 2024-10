Calcio – La Ludos torna a vincere in rimonta, tripletta di Marino

Serve a poco, resta la soddisfazione di un successo ed il rammarico per i tanti punti persi per strada

Torna al successo la Ludos nel match contro gli ultimi della classe, ma anche faticando soprattutto nella prima parte dell’incontro. Il Real di mister Carrozza parte forte e mette in difficoltà la Ludos che va sotto di due reti. Nella ripresa i cambi effettuati dal duo Lia-Cutrupi cambiano il volto della gara e ribaltano il punteggio, concludendo l’incontro con il risultato di 4-2.

Partono forte gli ospiti, all’8’ Porfida fa le prove generali della rete che verrà, ma il suo tiro termina di poco fuori sulla destra del portiere. Al 16’ il vantaggio: Catananti s’invola sulla destra e mette una palla che Russo addomestica e con un tiro rasoterra porta in vantaggio i suoi. Colpo più preciso che potente.

Sette minuti dopo Porfida raddoppia: altro tiro dal limite dell’area questa volta da posizione più centrale e palla che s’insacca a fin di palo.

Galvanizzati dal vantaggio al 33’ è ancora Porfida a provarci con un tiro a rientrare che termina di poco alto sopra la traversa.

Sul finale si vede la Ludos: liscio di Sandulli, ne approfitta Albanese che prova a saltare il portiere in uscita ma sulla linea è il difensore a salvare.

Nella ripresa entrano Marino e Praticò. Il centravanti neroarancio è in giornata di grazia e lo si capisce subito quando al 48’ su cross dalla destra di Albanese di testa spedisce di poco alto sopra la traversa.

Al 54’ Sandulli, in giornata no, atterra in area di rigore Aquilino, il sig. Galella di Catanzaro assegna il penalty. Sulla palla si presenta Marino, il suo tiro centrale viene parato da un ottimo Corigliano, ma sulla respinta la palla ritorna sui piedi dell’attaccante che è bravo a difenderla dall’arrivo di Mazzeo e ribadirla in rete.

Forte della rete la Ludos preme ed è Mellace ad andare vicino al pareggio ma il suo tiro colpisce il palo.

La pressione produce al 59’ il pareggio sempre di Marino: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Assumma colpo di testa a botta sicura nell’area piccola, ma anche questa volta Corigliano si supera, sulla ribattuta tapin vincente e partita riaperta.

Gli ospiti subiscono il contraccolpo e hanno un calo sia fisico che mentale, cosi Praticò con un bel tiro dalla distanza ribalta il punteggio.

Nel finale Marino suggella il 4 a 2 definitivo e la propria tripletta personale. Padroni di casa che guadagnano tre punti dopo una serie negativa di partite, particolare ininfluente ma che rafforza il rammarico per non essere stati più determinati e pronti nelle gare precedenti.