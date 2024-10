Calcio – Ludos Vecchia Miniera in campo per la Coppa Calabria

Torna in campo la Ludos Vecchia Miniera. La matricola pronta per la disputa del prossimo campionato di prima categoria, affronta questo pomeriggio alle ore 16 l’ASD Calcio Ravagnese, per il match di ritorno di Coppa Calabria.

C’è da ribaltare l’1-0 subito in occasione dell’incontro di andata, contro una formazione comunque attrezzata con una idea diversa. Tenuto conto di una preparazione fisica differente, il Ravagnese oltre a voler andare fino in fondo nella competizione, punta pure alla vittoria del campionato, per la Ludos, invece, l’obiettivo sarà quello di ben figurare.