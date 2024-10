Calcio – Ludos Vecchia Miniera, Tommaso Iatì torna nel gruppo dirigenziale

Il comitato direttivo della Ludos Vecchia Miniera comunica che su espressa richiesta del proprio socio e dirigente Sig. Tommaso Iatì, a far data da oggi 27 settembre, lo stesso nell’ottica di una distribuzione dei compiti in seno al Comitato del Calcio a 11, tornerà a rivestire il suo originario ed apprezzato ruolo di dirigente: “Continuerò a profondere il medesimo impegno per il raggiungimento dei traguardi e per il perseguimento degli scopi sociali che la Ludos si è prefissata sin dalla propria nascita”. Queste le dichiarazioni dello stesso Iatì.