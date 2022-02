Il Cagliari sbanca Bergamo e Mazzarri ricorda la salvezza miracolosa con la Reggina

Ha preso il Cagliari in piena zona retrocessione e lontano dalla possibilità di un posizionamento in acque più tranquille ed invece, dopo una serie di aggiustamenti, adesso Walter Mazzarri e la sua squadra sembrano avere imboccato la strada giusta. Nella scalata che dovrà portare alla salvezza, il tecnico dopo la vittoria contro l'Atalanta che porta i rossoblu per la prima volta fuori dalla zona pericolo, ricorda l'impresa di Reggio Calabria: "Per scaramanzia non diciamo nulla, ma voi conoscete la mia carriera e sapete che la mia prima volta in serie A è stata in panchina con la Reggina. C'è stato quell'anno del meno quindici ed ai miei calciatori dicevo di non guardare mai la classifica, ma di giocare le partite e provare a vincerne il più possibile. Dal girone di ritorno il Cagliari ha iniziato a giocare il mio calcio, i ragazzi mi seguono, ma ancora mancano ancora troppe partite. Dopo quindici anni torno in questo tipo di situazioni perchè a me piace farmi del male. Scherzi a parte, per ottenere risultati devo avere stimoli, devo sentire la sfida sulle spalle".

foto: Maurizio Laganà