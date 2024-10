Calcio, il mercato delle altre: mini rivoluzione a Catanzaro?

Mercato di riparazione, ma per diverse squadre potrebbe essere una mini rivoluzione soprattutto per quelle che rispetto agli obiettivi, hanno condotto un girone di andata sotto le aspettative. E’ il caso del Catanzaro che, partito con i favori del pronostico e con un impianto di squadra ritenuto di livello, si trova lontanissimo dalla zona alta della classifica ed ora quantomeno di recuperare posizioni in zona play off. Ha già salutato il difensore Figliomeni e potrebbe essere seguito da diversi altri big (Maita), mentre nomi importanti e di categoria sono quelli individuati tra gli obiettivi.

Atanasov difensore della Viterbese è praticamente preso, molto avanzati i discorsi con Di Piazza attaccante del Catania e poi Contessa e l’esperto Corapi.