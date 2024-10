Calcio: il messaggio di Rugani dopo la positività al Coronavirus

E’ della Juventus il primo calciatore di serie A sul quale è stato accertata la positività al Coronavirus. Il difensore bianconero attraverso il proprio canale social ha comunicato di star bene ed invita tutti al rispetto delle regole: “”Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene. Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda. Grazie“