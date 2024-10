Calcio: Mirabelli esalta la Reggina e fa alcune precisazioni su vecchie dichiarazioni

“Ci sono almeno quindici squadre davanti alla Reggina“. Queste le dichiarazioni tempo addietro dell’ex Ds del Milan Massimiliano Mirabelli che avevano scaturito delle reazioni da parte dei tifosi. Oggi il DS è stato intervistato da Gazzetta del Sud, a proposito anche del derby giocato tra la squadra amaranto ed il Cosenza: “La Reggina ha giocato molto bene creando tantissimo. Avrebbero meritato di vincere ma sono mancati in fase di finalizzazione.

Falcone è stato il migliore in campo, decisivo nell’episodio chiave del match con la parata sul rigore di Denis. Complimenti anche al Cosenza per la tenuta della fase difensiva anche in dieci contro undici.

Non so se il pallone fosse entrato, ma in tanti anni di calcio non ho mai visto una cosa del genere riguardo la decisione prima di assegnare il gol e poi concedere il rigore.

Mi dispiace che le mie precedenti dichiarazioni abbiano suscitato malcontento, ma non sono state bene interpretate. Volevo dire che da neo promossa la Reggina deve vivere il suo campionato senza troppe pressioni, lasciando ad altre l’obbligo delle favorite. Gallo, Taibi e Toscano meritano solo complimenti“.