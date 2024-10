Calcio – Mister Fabio Crupi alla Gioiese, adesso è ufficiale

Nuova esperienza in panchina per mister Fabio Crupi. Il tecnico è stato ufficializzato sulla panchina della Gioiese e per lui riparte una nuova avventura dopo i successi ottenuti con la Reggiomediterranea e la Scillese.

Il giusto riconoscimento per un allenatore che si è sempre contraddistinto per applicazione, sacrificio ma soprattutto competenza. Fabio Crupi, ex portiere, per la passione che da sempre lo accompagna, nonostante gli impegni con le varie squadre, non ha mai abbandonato la Scuola Calcio Francesco Cozza e sicuramente non lo farà neppure per la prossima stagione.

All’interno della struttura del Clivia Reggio Village, si occupa della preparazione dei portieri di tutte le categorie e da qualche giorno ha completato il percorso Individual che lo ha visto in campo con un nutrito gruppo di atleti.

Un grosso in bocca al lupo Fabio anche dalla redazione di City Now Sport