Calcio: spendere tanto non significa vincere. La classifica degli ingaggi in serie B. Cifre incredibili

La Lega B ha comunicato alle società i 20 monte ingaggi aggiornati dopo il mercato di gennaio. Si tratta degli stipendi relativi ai contratti federali (calciatori, allenatori, manager e le figure riconosciute dalla Figc) in cui sono compresi i vari incentivi all’esodo, ma non le parti variabili come i bonus legati a prestazioni e obiettivi sia di squadra sia personali. Le cifre sono al lordo, è compresa la sola Irpef, non le altre imposte che cubano per un ulteriore 30%.

Ascoli: 7.945.291,00 €

Bari: 10.757.349,00 €

Brescia: 7.451.188,00 €

Catanzaro: 7.400.810,00 €

Cittadella: 4.579.137,00 €

Como: 23.632.152,00 €

Cosenza: 7.200.373,00 €

Cremonese: 22.273.939,00 €

Feralpisalò: 6.458.792,00 €

Lecco: 5.154.249,00 €

Modena: 9.617.559,00 €

Palermo: 18.828.962,00 €

Parma: 22.367.735,00 €

Pisa: 17.529.229,00 €

Reggiana: 7.281.205,00 €

Sampdoria: 25.418.885,00 €

Spezia: 19.698.787,00 €

Sudtirol: 6.129.144,00 €

Ternana: 8.587.040,00 €

Venezia: 20.579.441,00 €