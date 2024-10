Calcio, serie B: prestigiosa amichevole per il Monza di Brocchi

Campionato di serie B fermo per gli impegni delle nazionali. Le squadre ne approfittano per il recupero degli infortunati, ma anche per la disputa di qualche amichevole. La posizione geografica avvantaggia certamente il Monza che avrà la possibilità di confrontarsi con la compagine di Conte.

Prestigiosa amichevole per il Monza. Si gioca con l’Inter

L’appuntamento è fissato per venerdì 13 novembre alle 15 contro l’Inter. La gara si giocherà a porte chiuse al Suning Training Center di Appiano Gentile.

Dopo la sfida al Milan del 5 settembre, nella quale però non erano presenti il presidente Berlusconi, allora positivo al covid e Adriano Galliani in isolamento fiduciario, per la squadra di Cristian Brocchi un altro test di prestigio in attesa di un campionato che vede i brianzoli in crescita e reduci da due vittorie consecutive.