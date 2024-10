Calcio: parte la serie B. Il big match Monza-Spal ad un arbitro internazionale

Prende il via l’atteso campionato di serie B. E per un torneo che dagli esperti viene pronosticato come uno dei più difficili degli ultimi dieci anni, non poteva esserci inizio diverso. Si parte questo pomeriggio alle 16,45 con la super gara tra lo stellare Monza, ultimo acquisto Kevin Prince Boateng e la retrocessa Spal. Per un incontro di altissimo livello come questo, ci voleva un grande arbitro. Sarà l’internazionale Orsato di Schio a dirigere il match, l’arbitro dell’ultima finale di Champions tra il Bayern Monaco ed il PSG.

La novità di quest’anno, infatti, è rappresentata dalla nuova designazione per quello che riguarda i campionati di serie A e B, con Rizzoli che ha deciso dopo dieci anni, di unificare le due categorie di arbitri.