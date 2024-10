Calcio – Mutti: ‘Il Bari non deve alzare bandiera bianca. A Messina…’

Campionato ancora in pugno alla Reggina, ma ogniqualvolta accade che gli amaranto perdano qualche punto, si parla di speranze che si riaccendono per chi insegue. I colleghi di tuttobari.com hanno intervistato il doppio ex Bortolo Mutti: “Tutto è possibile perché la frenata della Reggina ha rimesso in discussione la classifica in una partita, per i calabresi, quasi decisiva. Aver già disputato lo scontro diretto non favorisce molto il Bari ma 7 punti possono essere ridotti con qualche passo falso di chi sta davanti. Non bisogna mai alzare bandiera bianca e, dato l’equilibrio del girone, le sorprese sono dietro l’angolo. A Messina vinsi un campionato partendo dall’ultimo posto ed inseguendo sempre senza mai mollare: sembrava impensabile ma tutto è possibile”.

