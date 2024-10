Coronavirus: si attende la firma sul nuovo decreto. Stop di 30 giorni anche per le manifestazioni sportive?

Il coronavirus sta mettendo in ginocchio l’Italia. Si cercano soluzioni per tentare di frenare una diffusione che diventa sempre più preoccupante ed ora si rimane in attesa del secondo decreto. Intanto dal Comitato Scientifico del Governo, al fine di adottare misure di contenimento, partono delle richieste da svilupparsi per i prossimi trenta giorni e fra queste anche la proposta di sospensione delle manifestazioni sportive: “Evitare per 30 giorni manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l’affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. E’ una delle proposte del Comitato tecnico scientifico da adottare in tutto il Paese”.

Si attende adesso il nuovo decreto per capire quello che accadrà, mentre alcuni esperti ipotizzano che una soluzione per portare avanti comunque le competizioni potrebbe essere quella di svolgere qualsiasi tipo di manifestazione a porte chiuse.