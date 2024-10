Calcio – Nel girone della Reggina, domina il… fattore C

Con il blocco dei ripescaggi ed in attesa di capire quello che succederà nuovamente tra il Catania ed il Tribunale Federale Nazionale, il girone C della serie C, si ritrova al momento con un’altra corazzata da dover affrontare. Un campionato che si preannuncia durissimo, forse più del solito, per una serie di investimenti operati da diverse società, che oggi si pongono davanti a tutte come favorite per la vittoria finale.

Torneo a 19 squadre che potrebbe essere determinato dal fattore C. Ma non intendiamo quello che state immaginando, anche se per il raggiungimento di risultati importanti, rappresenta un elemento fondamentale che, però, non può incidere con una percentuale molto alta e non ci riferiamo neppure al fattore campo, elemento che ha comunque la sua importanza.

Per fattore C si intende, invece, l’elenco di squadre date per sicure protagoniste viste le operazioni in entrata dell’ultima sessione di calciomercato con l’inserimento in organico di giocatori di categoria superiore. Parliamo di Casertana, Catania e Catanzaro, corazzate vere che, però, a prescindere dalla bontà delle loro rose, dovranno comunque trovare riscontro sul rettangolo di gioco.