Calcio: nuovo attaccante per il Bocale. Fisico e agilità

Il Bocale Calcio ADMO è lieto di comunicare che il calciatore Vincenzo Romano vestirà la maglia biancorossa nella stagione 2024/2025.

Romano, classe 2001, originario di Agropoli, è un attaccante che coniuga bene prestanza fisica e agilità, potendo occupare con abilità tutte le posizioni del reparto offensivo. Rapido nei movimenti, fulmineo nelle scelte di gioco, imprendibile quando accelera, rappresenta l’archetipo della punta moderna, ben inserita nel gioco di squadra e letale quando chiamata in causa.

Cresciuto nelle giovanili della Salernitana, a 16 anni ancora da compiere (estate 2017) approda alla Polisportiva Santa Maria di Castellabate; due anni più tardi va alla Sangiustese, dove ancora giovanissimo disputa una stagione da protagonista nel Girone F di Serie D. Segue un altro biennio con la Polisportiva Santa Maria, inserita nel Girone I, dove si distingue ancora una volta raccogliendo oltre 40 presenze, siglando 5 reti e fornendo diversi assist. Nell’estate 2022 approda sulla riviera romagnola, a San Mauro Pascoli per giocare con la Sammaurese nel Girone D, dove raccoglie una decina di presenze prima di ascoltare le sirene che arrivano dalla Sicilia: a dicembre diventa un calciatore del Città di Sant’Agata, giocando ancora da protagonista nel Girone I, mettendo insieme 1 gol e tanti assist in 17 partite. Nel luglio scorso approda in Calabria per la prima volta per vestire la maglia della Gioiese; nonostante le mille difficoltà del club viola, Romano colleziona 9 presenze e 1 gol, siglato contro la Sancataldese due settimane prima del suo 22° compleanno. A dicembre cambia casacca e categoria, ma non regione: diventa il nuovo attaccante del ReggioRavagnese dove si mette in luce giocando 15 incontri e realizzando 4 gol; nel derby giocato a Croce Valanidi lo scorso 21 aprile ha disputato un ottimo match sfiorando la rete un paio di volte, uscendo dal campo all’82’.

Nelle sue prime parole da calciatore biancorosso, Romano ha parlato delle motivazioni che lo hanno portato ad accettare Bocale, delle sue sensazioni iniziali e di quello che si attende dalla stagione: “Il grande interesse dimostrato nei mie confronti dal mister e dal presidente Cogliandro, mi hanno portato ad accettare la proposta; fondamentale è stato anche il prof Lorenzo Dascola, con il quale ho lavorato al Città di Sant’Agata e che ha guidato la mia scelta parlandomi bene di società e ambiente. Ho trovato qui tutto quello che mi era stato preannunciato, una bella accoglienza e grande serietà da parte di ogni membro di staff e società. Per la stagione in arrivo mi aspetto tanto, sia da me stesso che dalla squadra, spero di ottenere i migliori risultati possibili insieme al gruppo.”

A Vincenzo, il Bocale Calcio ADMO dà il benvenuto e gli augura di vivere una grande e splendida avventura in biancorosso!