Calcio – Palmese, Franceschini: ‘Fortunati e bravi. I miei ragazzi straordinari’

Tre punti di platino per la compagine neroverde, che si allontana nuovamente dalla zona pericolo

Punti pesantissimi per la Palmese, vittoriosa dopo quattro sconfitte consecutive sul difficile campo del Città di Messina. Punteggio maturato quasi allo scadere ed in termini di classifica diventa assai prezioso, allontanando così i neroverdi dalla zona pericolo. Onesta, come sempre, la disamina del match del tecnico Ivan Franceschini a fine gara, dichiarazioni rilasciate a Gazzetta del Sud: “Nonostante buone prestazioni, venivamo da quattro sconfitte consecutive.

Siamo stati fortunati a segnare alla fine dopo una gara combattuta su questo tipo di campo si è fatta fatica anche in superiorità numerica, bravi loro a disporsi in maniera organizzata, hanno colpito due legni.

Ho dei ragazzi straordinari che si impegnano sempre al massimo. Non era facile battere una diretta concorrente e su un campo così difficile”.