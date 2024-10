Calcio – Palmese, Occhiuto alla Carrarese per il Viareggio Cup

“Innanzitutto un plauso al lavoro del direttore neroverde Nicola Esposito che, in stretta sinergia con il consulente di mercato Pecoraro, è riuscito nella valorizzazione di tanti giovani talenti.

Rocco Occhiuto, esterno sinistro classe 2000, in forza alla U.S. Palmese 1912 A.S.D., parteciperà alla 71° edizione della “Viareggio Cup“, torneo di calcio internazionale e rinomato, riservato alle formazioni giovanili.

Nella stagione in corso Occhiuto è uno dei punti fermi della compagine neroverde che milita nel campionato di Serie D – Girone I.

Cresciuto calcisticamente nella compagine neroverde della Palmese, giocherà indossando la maglia della Carrarese, squadra toscana inserita nel girone 7 del gruppo B.

La competizione permette di schierare i giocatori tesserati in questa stagione più 5 giocatori in prestito.

L’estreno sinistro dovrà affrontare, nel girone, il Milan, impegnato nel campionato di Primavera 1, lo Spezia, 4° nel girone A della Primavera 2 e la formazione ghanese del Berekum Chelsea.