Calcio: Paternò acquistato da un magnate canadese. Promessi investimenti, obiettivo serie C

“Svolta storica in casa Paternò. Come confermato da una nota ufficiale del sindaco della città, Nino Naso, il club siciliano è stato acquisito da Yahya Kirdi, magnate canadese di origine siriana. Termina quindi, dopo sette anni, l’epoca Ivan Mazzamuto.

Il ricco esponente di un’azienda petrolifera con sede a Dubai, ha ufficialmente rilevato il club siciliano alla presenza del sindaco Naso e dei legali delle rispettive parti. Inizia quindi, accompagnato da grandi ambizioni e speranze, il nuovo corso del Paternò con a capo Yahya Kirdi ed il gruppo imprenditoriale del Medioriente.

Adesso i tifosi paternesi possono ufficialmente iniziare a sognare. Il nuovo patron promette investimenti faraonici per costruire un progetto ambizioso finalizzato a portare il Paternò in Serie C, nell’arco di 3 anni”.

fonte: seried24.com