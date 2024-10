Calcio, Pedullà contro Tommasi: ‘Parli di cose di sua competenza’ (video)

Insieme al desiderio di uscire al più presto dall’emergenza, nel mondo del calcio si esprimono pareri e considerazioni diverse su eventuali decisioni da prendere in base a quello che succederà. Abbiamo già scritto dei pareri del presidente della FIGC Gravina, di quello della Lega Pro Ghirelli e quello dell’AIC Damiano Tommasi. Il quale, nella giornata di ieri, ha parlato anche di vantaggi e svantaggi da applicare nella stagione 2020-2021, nel caso in cui non si riuscisse a ripartire in questa.

Nel corso della trasmissione Passione Amaranto, sull’argomento è intervenuto il noto giornalista reggino Alfredo Pedullà, che si è scagliato contro il presidente dell’Assocalciatori: “In questo momento riuscire a parlare di calcio è molto difficile. Con Damiano Tommasi non voglio fare ancora polemica perchè l’ho già fatta in altri posti. Di sicuro noi abbiamo bisogno di una Associazione Calciatori credibile, lui da giorni ripete sempre le stesse cose.

Non decide Tommasi, lo lasci fare a chi ne ha le competenze. Non vi dimenticate che lo stesso aveva chiesto la sospensione del campionato attraverso un tweet e non con la convocazione di un tavolo di lavoro. Ritengo non sia in questo momento la persona adatta a stabilire quello che si dovrà fare. I tifosi della Reggina, del Monza, del Vicenza, del Benevento e mi fermo qui, possano stare non tranquilli, di più. Tommasi deve parlare di cose che sono di sua competenza e queste non lo sono. Spero che molto presto che l’Associazione Calciatori possa essere rappresentata nuovamente dal grande Sergio Campana, non è una questione personale”.

A seguire il video della trasmissione. L’intervento del giornalista Alfredo Pedullà avviene nella seconda parte.

[custom_video numerazione=”1″ /]