Calcio: anche il Perugia cede la società. Cellino ci ripensa…

Il Perugia in vendita

“E’ stato siglato un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di AC Perugia Calcio Srl. Il perfezionamento dell’operazione è subordinato al completamento della due diligence attualmente in corso. Nel caso sia tutto in linea con quanto sin qui discusso tra le parti, è prevista la firma di un contratto preliminare di cessione quote da stipularsi indicativamente entro giovedì 13 luglio c.a. Vista la trattativa in corso, la convocazione della prima squadra viene rinviata da giovedì 13 a lunedì 17 luglio ore 10, in attesa della firma del sopracitato contratto“.

fonte: acperugiacalcio.com

Cellino non vende

“È fuori luogo parlare del futuro perché ancora non sappiamo se giocheremo in Serie B o C. Ma ho visto Gastaldello, ci ho parlato ed è carico e in forma, riparto da lui. È sotto contratto e con lui mi sento di andare sul sicuro, non ho più voglia di fare salti nel buio. Non avrebbe senso prendere un altro allenatore per poi magari cambiarlo tra 15 giorni e riprendere Gastaldello. È con me da quando ho comprato il Brescia, prima da capitano e poi come allenatore, e lo consiglierei anche ad un futuro acquirente. Sono amareggiato, ho il cuore che mi sanguina per una retrocessione della quale mi prendo le mie responsabilità anche se non le ho solo io. Se potessi tornare indietro non farei molte cose che ho fatto. Chiedere scusa? Non ho fatto nulla in malafede, abbiamo avuto molti infortuni e tanti giocatori hanno reso meno delle loro possibilità. Non scappo, ma se arrivasse una persona che ha più soldi me, più voglia di me gli mollo il Brescia, ma con gente che si nasconde con fantomatici fondi non ci parlo neppure. Non sono egoista e non resto a dispetto dei santi, ma non vado via da Brescia danneggiando la città e lasciando la squadra a gente che non dà garanzie“.

fonte: il giornale di brescia