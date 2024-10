Calcio: a Pescara l’iniziativa dei tifosi per riavere Zeman in panchina

Il Pescara dopo undici anni di militanza tra Serie B e due promozioni in Serie A è tornata in Serie C. Per il patron biancazzurro Daniele Sebastiani è tempo di programmare il futuro a partire dalla guida tecnica, ma i tifosi sembrano aver le idee ben chiare. Infatti, tramite una raccolta firme sulla piattaforma Change.org, chiedono il ritorno di Zdenek Zeman che ha portato in Serie A il Delfino nella stagione 2011/12.

fonte: tuttoB.com