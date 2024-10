Calcio – Play off, pronti per i sorteggi. Il regolamento per arrivare in serie B

Foto Cafaro Gerardo/LaPresse 23 11 2014 Benevento (Italia) Stadio "Ciro Vigorito " sport calcio Benevento vs Lecce Campionato italiano di calcio Lega Pro girone C 2014/2015 Nella Foto: Pallone Lega Pro Photo Cafaro Gerardo/LaPresse 23 11 2014 Benevento (Italy) "Ciro Vigorito " Stadium sport soccer Benevento vs Lecce Italian Football Championship League Lega Pro group C 2014/2015 In The picture : Official ball Lega Pro

In caso di parità al termine delle due gare – andata e ritorno – avrà accesso alla Fase della Final Four la squadra “testa di serie”

Tra poco verranno effettuati i sorteggi per gli accoppiamenti tra le squadre che hanno superato il primo turno dei play off fase nazionale e le seconde classificate nella stagione regolare che adesso entrano in gioco.

Queste le otto squadre rimaste per i due posti disponibili e utili a raggiungere le altre tre in serie B.

Piacenza, Triestina, Trapani, Pisa ( le 4 teste di serie), Catania, Imolese, Arezzo e FeralpiSalò.

REGOLAMENTO:

2° TURNO FASE PLAYOFF NAZIONALE

(andata mercoledì 29 maggio, ritorno domenica 2 giugno)

Al secondo turno della fase dei Play Off Nazionale partecipano le 5 squadre risultate vincitrici delle gare del Primo Turno e le 3 squadre classificate al secondo posto di ciascun girone al termine della regular season.

Le gare del Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale si articoleranno attraverso 4 incontri in gare di andata e ritorno, secondo accoppiamenti tra le 8 squadre qualificate che prevederanno, come “teste di serie”, le 4 squadre di seguito indicate:

le 3 squadre classificate al secondo posto di ciascun girone nella regular season;

la squadra che, tra le vincitrici del primo turno di Play Off Nazionale, risulterà meglio classificata delle altre

Le altre 4 squadre saranno accoppiate alle 4 “teste di serie” mediante sorteggio.

Le squadre “teste di serie” disputeranno la gara di ritorno in casa. Le squadre che vinceranno le gare di andata e ritorno o che a conclusione delle gare di andata e ritorno, in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno conseguito una migliore differenza reti avranno accesso alla Fase della Final Four. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare – andata e ritorno – avrà accesso alla Fase della Final Four la squadra “testa di serie”.

FINAL FOUR SERIE C 2018/2019

Alla Final Four partecipano le 4 squadre vincenti degli incontri di cui al Secondo Turno Play Off Nazionale, inserite in un tabellone mediante sorteggio, senza condizionamento di accoppiamento. I due confronti valevoli quali “finali play off” saranno disputati in gara di andata e ritorno secondo accoppiamenti determinati da sorteggio integrale.

A conclusione delle due gare di cui sopra, in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore.

Le due squadre vincitrici delle “finali play off” acquisiranno il titolo per l’ammissione al campionato di Serie B.