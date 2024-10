Reggina: Luca Gallo e Mimmo Toscano, stesso desiderio, stessa voglia

“Puntiamo su un allenatore esperto, vincente e che conosca bene il territorio”. Mancava solo il nome da affiancare alle dichiarazioni congiunte rilasciate dal DG Andrea Gianni e dal DS Taibi. Profilo che si identifica in maniera perfetta con Mimmo Toscano, ex giocatore della Reggina, nato a Reggio Calabria, cresciuto nel settore giovanile amaranto.

Vincente perchè da quando ha intrapreso la carriera di allenatore ha inanellato una serie di successi in quella categoria che oggi vede collocata la Reggina anche per la prossima stagione, la serie C, esperto perchè nonostante la giovane età ha un percorso significativo alle spalle, inutile sottolineare la conoscenza del contesto. Ultima esperienza sulla panchina della Feralpisalò, stranamente conclusasi con un esonero dopo il terzo posto conquistato.

Luca Gallo e Mimmo Toscano accomunati dallo stesso desiderio: vincere. Il primo lo ha dichiarato in maniera palese e pubblica già dalla sua prima conferenza stampa, per il secondo parlano i fatti. Toscano tecnico preparato ed anche parecchio esigente, serio e rigido caratterialmente. La Reggina lo vuole fortemente, Taibi gli ha comunicato quelle che sono le intenzioni della società e le ambizioni, il tecnico reggino ha preso qualche giorno di tempo per rifletterci.

Ma attenzione, la necessità di ragionarci su prima di decidere non scaturisce dai dubbi sulla piazza o sull’attuale società, Mimmo Toscano a Reggio Calabria ci tornerebbe a piedi, ma da una serie di valutazioni probabilmente più tecniche. Lui ha una idea di gioco che può essere sviluppato solo con giocatori che hanno determinate caratteristiche e condivisa totalmente dovrà esserne la scelta. L’analisi terrà conto di quello che attualmente c’è in organico senza escludere che qualche nome importante potrebbe non rientrare nel suo contesto.

Situazioni che certamente troveranno un punto d’incontro perchè la voglia per entrambi, Reggina e Mimmo Toscano, è quella di ritrovarsi e prevarrà su ogni cosa.

