Reggina, i primi nomi sul taccuino di Taibi. Interventi in tutti i reparti

Sondaggi, primi contatti e dopo la definizione dell’allenatore sarà il momento degli affondi. Massimo Taibi si sta muovendo da tempo ed ha già individuato reparto per reparto quelli che potrebbero essere i rinforzi. Ha già sottolineato la validità di un organico che ha una buona base dalla quale ripartire, da rinforzare in quei ruoli che nella stagione da poco conclusa, hanno mostrato le più evidenti lacune.

E’ chiaro che interessamenti e confronti non è così scontato che si trasformino in acquisti certi, ma i primi nomi che sono venuti fuori per ammissione dello stesso DS o per indiscrezioni, fanno certamente ben sperare. Di Donnarumma si è già detto e la Reggina ha fatto sapere al suo procuratore di un effettivo interessamento. Per il centrocampo piace moltissimo Theophilus Awua, giocatore del Rende che si è messo in grande evidenza in questo campionato ed insieme a lui anche Orlando Viteritti, calabrese, buon esterno destro adattabile a più ruoli.

Già detto della convinzione di voler affiancare al giovane Farroni un portiere esperto e della individuazione di un attaccante di categoria e capace di garantire tanti gol.

