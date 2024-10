Reggina, Taibi: ‘Vogliamo Donnarumma, sull’allenatore…’

Tantissimi gli argomenti trattati dal DS Massimo Taibi, ospite insieme al DG Andrea Gianni in Momenti Amaranto su Video Touring. Argomento principale l’allenatore, ma anche il calciomercato e quindi la Reggina che sarà: “Dovrò parlare con Cevoli, dopo averlo incontrato decideremo. Se non dovessimo continuare con lui il profilo che la Reggina cerca è chiaro. Un allenatore esperto, che abbia già vinto in questa categoria e che conosca l’ambiente ed il contesto.

Donnarumma? Piace a me quanto piace a tanti. Abbiamo contattato il suo procuratore e gli abbiamo fatto sapere del nostro interesse. L’ultima parola spetta al calciatore, sarà lui a fare la scelta”.