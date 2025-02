Calcio: durissimo botta e risposta tra Lo Monaco e Antonini

Si è giocata ieri sera la semifinale di Coppa Italia di serie C tra il Rimini e il Trapani con la vittoria dei padroni di casa che hanno così guadagnato l’accesso alla finale. E così l’ex dirigente, tra le altre, anche del Catania Pietro Lo Monaco, attraverso il proprio profilo facebook ha attaccato il presidente dei granata Antonini: “Vinci un campionato di Serie D, cambi tutta la squadra (compreso tecnico e ds), dici che vincerai il campionato di C per poi ritrovarti alla fine del girone di andata a ben 13 punti dalla capolista che ha speso un decimo di quello che hai speso tu e cosa fai? Rifai tutta la squadra (compreso 2 tecnici e ds) e dici che vincerete la Coppa Italia… Vieni eliminato prendendo tre pere da una squadra che costa nella sua interezza quanto tre soli tuoi calciatori… Meno male che il calciomercato è chiuso altrimenti non oso pensare quello che avresti combinato. Il calcio è un’altra cosa. Oltre che un pagliaccio sei sopra ogni cosa un asino“.

La replica di Antonini

Dal profilo personale X, il presidente del Trapani Valerio Antonini replica alle critiche rivoltegli da Pietro Lo Monaco: “Da dell’asino a me. Che ho vinto 2 campionati su 2, al primo anno nello sport, ho la squadra in lotta play off e sono stato primo in classifica nel Basket come neopromossa. Meno male che ci pensa la GDF a purgare al dinosauro e ricordarci che è anche un probabile evasore fiscale. Ma non ti vergogni? Non capisco come non sia stato radiato a vita dopo lo scandalo Catania Calcio“.