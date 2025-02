Coppa Italia serie C: Rimini in finale, festeggiano due ex Reggina

Un andamento regolare in campionato con il posizionamento attuale all’interno della griglia play off, un percorso straordinario in Coppa Italia. Parliamo del Rimini che in occasione della semifinale ha superato nettamente il Trapani con il punteggio di 3-0 conquistando così la finale, in attesa di conoscere l’avversario che verrà fuori dalla sfida di stasera tra il Caldiero Terme e il Giana Erminio.

Soddisfazione per il tecnico Antonio Buscè, lo scorso anno protagonista sulla panchina della Vibonese nella conduzione di un campionato di alto livello, già calciatore della Reggina nella stagione 2009-10 seppur per un breve periodo con 16 presenze e 1 rete, poi la cessione al Bologna nel mercato di gennaio.

Esulta anche un altro ex Reggina, lui reggino purosangue Giuseppe Geria, Direttore Generale della società biancorossa. In amaranto prima con Foti e poi con Saladini-Cardona, ha svolto il ruolo di responsabile del settore giovanile.

All’interno del club c’è un altro reggino, ex Reggina. E’ Antonio Calafiore (Social and Digital Content Manager).