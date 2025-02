Calcio, cessione Cosenza: la San Vincenzo smentisce ogni interesse. Il comunicato

“Con la presente rispondiamo ad alcuni articoli ed alle numerose voci che si sono diffuse in questo

fine settimana circa un interesse nell’acquisto del Cosenza Calcio da parte della San Vincenzo.

Siamo innanzitutto lusingati di essere accostati al Cosenza, squadra dall’immenso valore per

l’intera provincia.

La nostra azienda ha da sempre supportato molte realtà sportive del territorio calabrese, in

particolare quelle del calcio.

Tre anni fa siamo diventati orgogliosamente main sponsor del Cosenza Calcio tramite il Consorzio

dei Salumi DOP e nelle successive due estati avevamo espresso la volontà di continuare ad esserlo

con il nostro brand San Vincenzo. Pur avendo raggiunto ufficiosamente l’accordo, la Società

Cosenza Calcio ha ritenuto poi di percorrere strade diverse.

Trovandoci impegnati in piani di sviluppo aziendali già avviati, non saremmo oggi nelle condizioni

ottimali per pensare all’acquisto della società rossoblù che, mai come in questo momento, ha

bisogno di investimenti importanti e di una dirigenza attenta che conosca bene il mondo del calcio

e che cosa significhi una squadra di calcio per alcune città come quella Bruzia.

Ciò che possiamo dire oggi ai giornalisti ed ai numerosi tifosi che nel weekend ci hanno contattato,

è che la San Vincenzo è interessata ad essere main sponsor del Cosenza Calcio in futuro se

dovessero crearsene le condizioni.

Auguriamo al Cosenza di salvarsi, difendendo la serie B, importante patrimonio della nostra città”.



Vincenzo Rota

Amministratore Delegato San Vincenzo Salumi

