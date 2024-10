Calcio – Presentazione calendari: Cerignola e Bisceglie non invitati. La Lega Pro spiega perchè

Pensavamo di poter vivere un’estate diversa dalle ultime ed invece le questioni che riguardano come al solito riammissioni, ripescaggi e ricorsi sono sempre all’ordine del giorno. In numero decisamente minore rispetto al passato, ma pur sempre esistenti. Dopo la decisione del Collegio di Garanzia del Coni, che ha dato ragione ai ricorsi di Cerignola e Bisceglie, si sono alimentate ulteriori polemiche sulla eventuale esecutività del provvedimento che, a quanto pare, non lo è ancora.

Ed a proposito dei calendari che verranno diramati nel tardo pomeriggio, alla cerimonia non sono state invitate le due società, in attesa appunto della decisione finale e questo ha provocato forti reazioni soprattutto da parte del massimo dirigente del Cerignola. La Lega Pro ha risposto con una nota ufficiale:

“Il Bisceglie e il Cerignola non potevano essere invitati e così è stato fatto. Appena ci sarà il comunicato FIGC con chi dovesse essere ammesso in serie C, verrà invitato”.