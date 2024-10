Calcio – Primo raduno al Reggio Village. Tocca ai Giovanissimi del Valanidi

Tutto pronto per dare il via alla nuova stagione. L’Asd Valanidi Calcio Giovanile alza il sipario del Reggio Village per il primo raduno stagionale, riservato ai più grandi. Infatti è previsto per lunedi 20 agosto alle ore 10, presso il centro sportivo di Viale Messina, uno stage dei prossimi Giovanissimi Regionali che comprenderà il gruppo della passata annata quindi per quelli nati nel 2004 e 2005 e ovviamente anche i nuovi.

Sarà la prima tappa di quella che si preannuncia come un’altra stagione intensa e ricca di impegni, lunedi 27 toccherà alla Scuola Calcio Francesco Cozza per le fasce di età che vanno dal 2006 al 2014. Appuntamento fissato alle 16,30.