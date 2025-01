Calcio, Pro Pellaro al terzo posto. Praticò: ‘Vi dico il nostro punto di forza’

Una vittoria importante che ha proiettato l’A.S.D. Pro Pellaro alla terza posizione in classifica, quella arrivata nella giornata di ieri sul difficile terreno di Guardavalle. I ragazzi di mister Verbaro, protagonisti già nella prima parte di stagione, hanno rialzato la testa dopo lo scivolone contro Capo Vaticano. Il Pro Pellaro ha radicalmente cambiato società a campionato in corso, andando ad aggiungere elementi d’esperienza e giovani validi a disposizione di Verbaro.

A Guardavalle, dopo una trasferta molto lontana per i bianconeri, la concentrazione non è venuta meno e, complici anche le straordinarie prestazioni di Zampaglione e del neo-acquisto Caseiro, i tre punti sono stati aggiunti al bottino.

L’estremo difensore si è reso protagonista assoluto con un rigore parato e con interventi che hanno impedito agli avversari di pareggiare il conto dei gol, mentre il centrocampista argentino si è rivelato decisivo in occasione dell’azione che ha portato il vantaggio al Pellaro con un uno-contro due che, insieme alla complicità di Sapone ed Acosta, ha permesso alla squadra di andare a segno. Decisivo il tocco finale di Acosta, glaciale col pallonetto che ha spiazzato il portiere avversario. Padroni di casa spreconi in occasione di un altro penalty assegnato ma calciato forte e sopra il diametro della rete.

“I nostri ragazzi oggi ci hanno creduto più che mai, sono stati bravi a sfruttare ogni pallone fino alla fine e devo fare i complimenti a tutti, in particolar modo a Zampaglione che si è rivelato decisivo. Ma io so che tutta la squadra ha regalato una prestazione super, non avevo dubbi su questo. Obiettivi? Noi siamo arrivati a campionato già iniziato ma abbiamo lasciato le cose come stavano, perfezionando qualcosa e dando ampia fiducia agli esperti del settore come il reparto tecnico. La classifica di questo campionato dimostra come se perdi due partite crolli giù, mentre se le vinci ti ritrovi ai piani alti. Affrontiamo partita dopo partita e l’ultima giornata vedremo in che situazione saremo. Il nostro punto di forza credo proprio che sia quello di non avere pressioni, i nostri ragazzi si sentono a casa e questa è la cosa che ci rende più fieri”.

Il Pro Pellaro nella prossima giornata affronterà il Bianco, vittorioso contro il Melito, mentre il sabato seguente lo scontro sarà proprio con i coinquilini in classifica del Val Gallico.