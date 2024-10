Calcio – Presidente Quintavalli: ‘In serie B Reggiana e Bari’

Come era facile aspettarsi, le reazioni sono state forti ed immediate e soprattutto ripetute da parte di chi a conclusione dell’Assemblea, si è visto penalizzato dalla proposta.

Leggi anche

Reggiana, Bari, Ternana e Carrarese attraverso comunicati ufficiali hanno ampiamente manifestato il proprio dissenso ed è sempre bene ricordare che siamo di fronte ad una proposta che solo ed esclusivamente il Consiglio Federale può decretare, bocciare del tutto, bocciare su alcuni punti. E quello che oggi porta alle maggiori discussioni è la promozione della quarta squadra e soprattutto il criterio del merito sportivo adottato.

Leggi anche

Ed il presidente della Reggiana Luca Quintavalli è tornato sulla proposta, intervistato dal quotidiano Corriere dello Sport: “Mi aspetto che il Consiglio federale non la recepisca e soprattutto prenda in esame gli scenari del passato, quindi con il merito sportivo senza premiare chi ha giocato meno. Considero il coefficiente di ponderazione già adottato per casi simili al nostro, applicato correttamente su 28 partite e non su 27 che falsa tutto. Viene premiato chi ha giocato di meno, chi è dietro in classifica, chi ha espresso meno sul campo. Nel mio girone viene a mancare il merito sportivo. Mentre su 26 gare giocate (quelle effettive del Carpi), il Bari avrebbe lo stesso coefficiente della Reggiana, uno scenario di cui non si è mai parlato ed allora potrebbero promuovere entrambe”.