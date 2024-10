Avv. Di Cintio: ‘Il Consiglio Federale ratificherà la promozione della Reggina’

E’ uno tra i maggiori esperti di diritto sportivo ed è ospite di “Buongiorno Reggina” all’indomani dell’Assemblea di Lega Pro che ha proposto, tra le altre cose la promozione delle prime tre di ogni girone e la tanto discussa quarta promozione per merito sportivo. Il punto di vista dell’avvocato Cesare Di Cintio: “Da qui ad una settimana si dovrà tenere il Consiglio Federale, tenuto conto che è già stato rinviato. Ci sono da risolvere questioni come quelle dell’assetto del sistema, oltre a quanto proposto dalla Lega Pro.

In Consiglio Federale si vota per maggioranza, maggioranze non determinate. I format dei campionati rimangono quelli che tutti conosciamo, tranne che non intervenga un decreto governativo che blocchi tutto per pandemia mondiale, ma questo non credo che avverrà, ipotesi assai remota, anche in virtù di una serie di aperture che si stanno verificando in questo momento in tanti altri settori. I campionati mi sento di dire che ripartiranno, quelli di A e B e di conseguenza per la promozione della Reggina c’è solo da attendere che venga ratificata. Non c’è battaglia politico-sportiva in questo senso come può essere quella sulle riforme.

Benchè il campionato di serie C si sia interrotto, quello che deve essere salvaguardato dalle istituzioni è il merito sportivo, quello messo in evidenza da Monza, Vicenza e Reggina. Allo stesso modo e con lo stesso sistema sarà il Carpi la quarta promossa. Non è colpa sua se ha giocato quattro partite in meno dal Bari. Non potendo giocare il play off si è fatto riferimento ad un criterio che non credo possa essere messo in discussione.

Il potere decisionale è in capo al Consiglio Federale. Ogni Lega porta le proprie proposte e per la serie A c’è un solo obiettivo, riprendere a giocare. Stesso discorso per la Lega di B. Resta da capire se ci siano i tempi per riprendere e soprattutto concludere”.