Lega Pro: viene fuori il primo dei quattro no alla promozione della Reggina

Era inevitabile e siamo solo alla proposta. In altra pagina del nostro giornale abbiamo pubblicato la suddivisione dei voti venuta fuori dalla discussione in Assemblea con la proposta da presentare e discutere al prossimo Consiglio Federale.

Il nodo da sciogliere è quello riguardante la quarta promozione. Scelto il criterio del merito sportivo, diverse sono state le società che attraverso un comunicato ufficiale, ne hanno manifestato ufficialmente il proprio dissenso. Ma, come detto, la palla spetterà al Consiglio Federale ed è molto probabile che questo aspetto sarà quello maggiormente approfondito. Intanto viene fuori qualche nome rispetto ai soli quattro voti contrari sulla promozione diretta. Uno è pubblicato dal Corriere del Mezzogiorno e ripreso da tuttobari.com:

“Ulteriori dettagli sull’Assemblea di Lega Pro: Innanzitutto le votazioni del Bari: il club biancorosso, che spingeva ovviamente per i play-off, si è astenuto sul tema della sospensione del campionato, e anche sul blocco delle retrocessioni. Ha espresso parere positivo sul no ai ripescaggi (dalla D). Viceversa, ha detto no alla promozione in B delle tre capoliste, Monza, Vicenza e Reggina”.