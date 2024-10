Calcio, Lega Pro: il dettaglio dei voti per ogni punto discusso in Assemblea

In quattro si sono opposte alla promozione di Reggina, Monza e Vicenza

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli l’ha definita l’Assemblea più bella a cui abbia mai partecipato. C’è stata molta armonia e quasi unanimità nelle decisioni, chiaramente con qualche discussione che rimane aperta nonostante la decisione e che riguarda la quarta promozione.

Vediamo nel dettaglio come si sono distribuiti i voti nell’elenco dei punti discussi e nelle decisioni da prendere:

Stop campionato: 52 favorevoli, 5 astenuti, 2 contrari

Blocco delle retrocessioni: 52 favorevoli, 5 astenuti, 2 contrari

Promozione delle prime di ogni girone: 53 favorevoli, 4 contrari, 2 astenuti

Blocco dei ripescaggi: 56 favorevoli, 1 contrario, 2 astenuti

Quarta promozione: 23 favorevoli alla promozione per meriti sportivi, 16 le società che hanno votato per giocare i play off, 3 contrari 17 astenuti.