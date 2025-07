Calcio: il reggino Giuseppe Geria raggiunge Pippo Inzaghi al Palermo

Dopo due stagioni da Direttore Generale del Rimini, Giuseppe Geria riparte da un ruolo che conosce profondamente e probabilmente anche più nelle sue corde. Il dirigente reggino, con alle spalle una lunga carriera nella valorizzazione dei giovani talenti, è stato scelto dal Palermo per guidare il settore giovanile rosanero.

Per Geria si tratta di un ritorno al passato, con la consapevolezza di una grande esperienza maturata nel tempo. Dopo gli inizi da direttore sportivo in Serie C, la sua carriera ha preso forma soprattutto nel mondo dei vivai, dove ha lasciato il segno. Reggina, Bari, Juventus, Pescara: tappe importanti in cui ha costruito progetti solidi e lanciato decine di giovani nel calcio professionistico.

Adesso l’opportunità di lavorare per una piazza ambiziosa come Palermo, che dopo aver affidato la panchina della prima squadra a Pippo Inzaghi – tecnico con un curriculum ricco di promozioni – punta forte anche sulla crescita del vivaio. La scelta è ricaduta su uno dei migliori profili italiani del settore.

Per Giuseppe Geria si apre una nuova sfida, nel segno della continuità e della competenza. Con il Palermo pronto a investire sui giovani per costruire il futuro.

Il comunicato

“Il Palermo FC comunica di aver affidato a Giuseppe Geria l’incarico di Responsabile del Settore Giovanile maschile e femminile in sostituzione di Francesco Farina, a cui va il ringraziamento del Club per il lavoro svolto. A Geria il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero“.