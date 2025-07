Reggina, Versace: ‘Il campionato va vinto a luglio. Non ci sono più alibi’

Nel corso della trasmissione “Reggio Politik” in onda su Reggio Tv, il vicesindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace, interpellato sulla Reggina ha così risposto: “Non sono al corrente e non posso esserlo rispetto a eventuali trattative in corso per l’acquisizione della Reggina. Quello che mi aspetto invece da cittadino e da tifoso, prima che da rappresentante delle istituzioni, è che la Reggina vinca il campionato già da luglio e mi spiego meglio. Significa che il patron Ballarino con la dirigenza tutta deve allestire un organico con 22-23 calciatori forti. Per me li possono anche cambiare tutti, purchè arrivino calciatori che ci consentano di mettere in piedi una corazzata che durante il campionato non abbia rivali fin da subito. E’ questo quello che mi aspetto. Il primo anno per come si è sviluppato sin dall’inizio, non credo si potesse pretendere di più, il secondo abbiamo sfiorato l’impresa contro una squadra che tecnicamente probabilmente era più forte, anche alla luce di quelli che sono stati poi i risultati sportivi.

Quest’anno non ci sono più alibi e non possiamo permetterci di arrivare a dicembre per capire se abbiamo la possibilità di vincere il campionato. Per questo mi aspetto da adesso una squadra che abbia una forza disarmante anche nel dominare il mercato estivo. Pare sia stato già preso uno degli attaccanti più prolifici della serie D dello scorso anno ma non basta.